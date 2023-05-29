HOLIDAYsteria: Best Memorial Day Memes
Just in case anyone forgot why we have a three day weekend and more Memorial Day memes!
Its Memorial Day and in case you missed it, here is the National Memorial Day Concert 2023:
If you want to know more about the history of Memorial Day, there are a bunch of videos on Youtube:
And now for some largely non-political Memorial Day memes…
Reminder from just a couple of years ago:
Clever:
Reminders:
The final word as we gear up to survive Pride Month:
* Tags updated as of June 6, 2023.
COVIDsteria: An Oral History of America’s Great Reset (Table of Contents) is a fictional satire along the lines of a Studs Terkel oral history or Max Brooks' World War Z published as a serialized book on Substack while Tales From the Great Reset is our occasional satirical short-story series and BREAD&CIRCUSES posts are weekly humor roundups. In addition, check out our Community + Links to Alternative COVID & Great Reset Resources...
It's disappointing that none of these memes reflect how the elites tricked us into supporting unnecessary wars. See, for examples, "War is a Racket," or pretty much anything on antiwar.com
that was very powerful, TQ